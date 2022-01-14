В Челнах легковушка влетела в припаркованный грузовик, пострадали два человека

Авария произошла сегодня в восьмом часу утра в Набережных Челнах. Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов очевидцев, легковушка «Лада» на скорости врезалась в припаркованную у обочины грузовую «ГАЗель».

Фото: © очевидцы

По данным агентства, за рулем в легковом автомобиле находились два человека – водитель и пассажирка.

Фото: © очевидцы

«С места ДТП в больницу увезли двоих пострадавших – мужчину и девушку. У обоих травмы головы, у девушки разбито лицо», – пояснили свидетели ДТП.

