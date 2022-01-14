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Происшествия
14 января 2022  12:40
Полина Шевчук

В Челнах легковушка влетела в припаркованный грузовик, пострадали два человека

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Авария произошла сегодня в восьмом часу утра в Набережных Челнах. Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов очевидцев, легковушка «Лада» на скорости врезалась в припаркованную у обочины грузовую «ГАЗель».

 

Фото: © очевидцы

По данным агентства, за рулем в легковом автомобиле находились два человека – водитель и пассажирка.

 

Фото: ©  очевидцы

«С места ДТП в больницу увезли двоих пострадавших – мужчину и девушку. У обоих травмы головы, у девушки разбито лицо», – пояснили свидетели ДТП.
 

 

Фото: © очевидцы

 

#дтп челны #авария с пострадавшими
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