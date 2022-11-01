В Челнах легковушка влетела под колеса фуры, водителя увезли в больницу
ДТП произошло накануне на Казанском проспекте в Набережных Челнах, в сторону поселка ГЭС. Водитель Chevrolet Niva, предположительно, не справился с управлением и влетел под колеса большегруза.
Судя по фото, легковушка получила сильные повреждения в результате столкновения.
В результате аварии пострадал водитель Chevrolet, его с различными травмами увезли в ближайшую больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.