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Ру Тат
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Происшествия
1 ноября 2022  14:32
Павел Климчак

В Челнах легковушка влетела под колеса фуры, водителя увезли в больницу

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ДТП произошло накануне на Казанском проспекте в Набережных Челнах, в сторону поселка ГЭС. Водитель Chevrolet Niva, предположительно, не справился с управлением и влетел под колеса большегруза.

Фото: очевидцы

Судя по фото, легковушка получила сильные повреждения в результате столкновения.

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадал водитель Chevrolet, его с различными травмами увезли в ближайшую больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.

#ДТП
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