В Челнах легковушка снесла столб и перевернулась, водитель и пассажирка в больнице

ДТП произошло рано утром напротив дома №35 по Набережночелнинскому проспекту в Челнах.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии, водитель «Лады» на скорости влетел в бордюр, машина снесла столб и перевернулась на крышу.

«С места ДТП медики скорой помощи забрали двух пострадавших – мужчину, который был за рулем автомобиля, и девушку с пассажирского сиденья. У обоих различные травмы», – сообщили свидетели происшествия.

