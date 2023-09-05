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Руc Тат
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Происшествия 5 сентября 2023 14:32

В Челнах легковушка сбила велосипедиста – мужчина скончался в реанимации

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Накануне утром в Набережных Челнах произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции автограда.

Как выяснилось, 4 сентября в районе семи часов утра на пропекте Чулман водитель Hyundai сбил велосипедиста, который, двигаясь по встречке, начал пересекать дорогу по ходу движения автомобиля, наискосок не доезжая до пешеходного перехода.

В результате ДТП 35-летний велосипедист с различными травмами был доставлен в реанимацию БСМП, где вскоре скончался.

В ведомстве отметили, что окончательную степень виновности установит следствие.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

#ДТП #Набережные Челны
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