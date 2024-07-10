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Происшествия 10 июля 2024 07:47

В Челнах легковушка протаранила газовый баллон фургона

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В Набережных Челнах произошло ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой.

По словам очевидцев, водитель китайской иномарки протаранил грузовую «ГАЗель» и удар пришелся аккурат в газовый баллон фургона.

Фото: © «Татар-информ»

К счастью, обошлось без жертв и хлопков. Водители занялись оформлением аварии, пока прибывшие на место экстренные службы дожидались, чтобы весь газ вытек из пробитого резервуара.

#дтп в челнах
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