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В Челнах легковушка протаранила газовый баллон фургона
В Набережных Челнах произошло ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой.
По словам очевидцев, водитель китайской иномарки протаранил грузовую «ГАЗель» и удар пришелся аккурат в газовый баллон фургона.
К счастью, обошлось без жертв и хлопков. Водители занялись оформлением аварии, пока прибывшие на место экстренные службы дожидались, чтобы весь газ вытек из пробитого резервуара.
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