В Челнах легковушка протаранила газовый баллон фургона

В Набережных Челнах произошло ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой.

По словам очевидцев, водитель китайской иномарки протаранил грузовую «ГАЗель» и удар пришелся аккурат в газовый баллон фургона.

Фото: © «Татар-информ»

К счастью, обошлось без жертв и хлопков. Водители занялись оформлением аварии, пока прибывшие на место экстренные службы дожидались, чтобы весь газ вытек из пробитого резервуара.