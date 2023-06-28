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Руc Тат
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Происшествия 28 июня 2023 09:22

В Челнах легковушка опрокинулась при столкновении с кроссовером, два человека пострадали

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Накануне в Набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, ДТП произошло накануне ранним утром в районе БСИ. Автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с кроссовером Chery Tiggo. Из-за столкновения легковушка опрокинулась на дороге.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка опрокинувшегося авто, их увезли на скорой.

Фото: Очевидцы

#дтп челны
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