В Челнах легковушка опрокинулась при столкновении с кроссовером, два человека пострадали

Накануне в Набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, ДТП произошло накануне ранним утром в районе БСИ. Автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с кроссовером Chery Tiggo. Из-за столкновения легковушка опрокинулась на дороге.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка опрокинувшегося авто, их увезли на скорой.