В Челнах легковушка насмерть сбила мужчину, который шел по зебре на красный

Смертельное ДТП произошло накануне в одиннадцатом часу ночи напротив дома №25 по проспекту Джалиля в Набережных Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, 32-летний водитель легковушки Hyundai не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора.

«От полученных травм 46-летний мужчина скончался в карете скорой помощи», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным агентства, погибший родом из Оренбургской области.

