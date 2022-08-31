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Ру Тат
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Происшествия
31 августа 2022  12:02
Полина Шевчук

В Челнах легковушка насмерть сбила мужчину, который шел по зебре на красный

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Смертельное ДТП произошло накануне в одиннадцатом часу ночи напротив дома №25 по проспекту Джалиля в Набережных Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, 32-летний водитель легковушки Hyundai не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора.

«От полученных травм 46-летний мужчина скончался в карете скорой помощи», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным агентства, погибший родом из Оренбургской области.
 

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