В Челнах комнаты за год подорожали почти в три раза сильнее, чем в Казани

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За год комнаты в Челнах подорожали на 40,3% или до 1 539 865 рублей в среднем. Для сравнения: в Казани за тот же период такие объекты выросли в цене на 14%, до 2 249 387 рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Как уточнили эксперты отрасли, в России комнаты подорожали практически во всех городах. Исключения составили Владивосток (–3,6%), Мурманск (–3%), Новокузнецк (–2,4%) и Тверь (–1,5%).

Больше всего подскочили в цене комнаты в Магнитогорске (+42%), Саранске (+41,1%) и Кирове (+40,8%), а меньше всего – в Хабаровске (+0,3%), Белгороде (+0,3%) и Сургуте (+1,3%).

В Москве стоимость комнат за год выросла на 18,4%, до 4 803 244 рублей за объект, а в Санкт-Петербурге – на 7,7%, до 2 837 289 рублей.

В среднем же по России комнаты подорожали на 15,4% или до 1 417 094 рублей.

«Предложение объектов на рынке увеличилось незначительно, на 7%. Часть собственников сняла комнаты с продажи и стала их сдавать, так как аренда любой недвижимости всю вторую половину прошлого года бурно росла в цене. Что касается спроса на покупку таких объектов, он несколько вырос в связи с большей доступностью комнат по сравнению с квартирами на вторичном рынке (они дешевле на 78%) – ведь ипотека сейчас невероятна дорога. Возможно, поэтому годовой рост цен на комнаты оказался выше, чем на обычные квартиры (+7%)», – сказал гендиректор упомянутого портала Павел Луценко.