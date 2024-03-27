В Челнах коммунальщики предложили свое решение вопроса по дефициту дворников

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах наблюдается дефицит дворников. Специалисты востребованы. Только мыть полы в подъездах и убирать снежные сугробы привлекает немногих. Коммунальщики предложили свое решение кадрового вопроса.

Екатерина Килимник дворником работает 15 лет. При этом в профессию попала совершенно случайно. Накопила долги за жилищно-коммунальные услуги. Хоть сумма была и небольшой, но отрабатывать пришлось, смеется коммунальщик.

«У меня 15 лет назад была задолженность. 9 тысяч рублей что ли в то время. Я что-то так быстро рассчиталась. Потом на природе работать, думаю, так и осталась. Мне нравится то, что постоянно сама с собой, тишина, работаешь и работаешь и все», — говорит дворник УК «Вилюй» Екатерина Килимник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Работа на свежем воздухе привлекла и Людмилу Гиматдинову. Дворником в управляющей компании «Вилюй» она трудится на протяжении 15 лет.

«Эта зима, конечно, очень снежная была, но справлялись, с улыбками, с радостью. Все равно идешь. Работа есть работа. Как уж? Не скажешь ведь: „Не будем работать!“. Работать надо», — расуждает женщина.

А их работу видят и жители 4-го комплекса старой части города. Дворники работают хорошо. Если снега нет, они в подъездах не меньше двух раз моют всегда.

«У нас всегда чисто. Даже вот такой асфальт практически, когда заваливало снегом. Каждый день, как только завалило, смотришь, дворники работают. Работают они с утра и до вечера. И просто удивляюсь. И уже привыкаешь, потому что одни и те же дворники работают», — говорят жильцы.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Нагрузка у дворников большая. Так, только в управляющей компании «Вилюй» их должно быть 39. На данный момент трудоустроены 27 специалистов, две сотрудницы в декрете.

«У нас, получается, не хватает 12 человек — это на всю компанию, поэтому девочкам приходится (они хоть и скромничают), но приходится по 2 — 3 дома закрывать, потому что на эту работу никто не идет», — говорит директор ООО «Вилюй» Людмила Уткина.

Мало того, что в Челнах не хватает дворников, так еще и большинство из них — это пенсионеры. Например, в управляющей компании «Вилюй» 80% дворников — это женщины в возрасте от 55 до 65 лет.

Стать «чистоменом» может любой желающий. Но профессия непривлекательна, отмечают коммунальщики. Решить кадровый вопрос пытаются и с помощью должников, предлагая им стать временными дворниками.