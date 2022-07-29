В Челнах количество показов фильмов под открытом небом выросло вдвое

В Набережных Челнах на трех площадках города продолжается демонстрация показов художественных фильмов и мультипликационных лент под открытым небом. На прошлой неделе городская администрация организовала показ шести фильмов, на этой неделе зрители увидят 12 картин. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Сегодня, 29 июля, на площади Азатлык в 18.00 состоится показ мультфильма «Птичий дозор», в 19.30 — семейной спортивной драмы «Нефутбол». Параллельно в парке Победы в 18.00 жители смогут посмотреть мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант», а в 19.20 — «Ледяную историю».

На набережную им. Г. Тукая челнинцев приглашают к просмотру мультфильма «Царь зверей» в 18.00 и художественного фильма «Поли» в 19.25.

30 июля, в субботу, показ продолжится на площади Азатлык с комедии «Королевские каникулы» (17.30) и военной драмы «Ржев» (19.00). В парке Победы в это же время состоится показ мультфильма «Куриный забег» и приключенческой комедии «Смотри как я». В этот же вечер юных челнинцев и взрослых также приглашают на набережную Тукая присоединиться к просмотру мультфильма «Академия монстров» в 17.30 и семейной драмы «Поли» в 18.50.