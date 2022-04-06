В Челнах карета скорой помощи заблокировала проезд лихачу на дороге

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором карета скорой помощи на одном из перекрестков в Набережных Челнах перегородила дорогу легковушке. После этого, по словам автора публикации, водитель скорой попытался вытащить мужчину за рулем легкового авто из салона.

Позже появилось другое видео, записанное на видеорегистратор самой машины скорой помощи. На нем видно, что конфликт начался как раз из-за водителя легковушки: он дважды подрезал машину с медиками на дороге.

Как прокомментировали в пресс-службе Горздрава Челнов, водитель скорой помощи с 7-летним стажем, заметив лихача на дороге, счел своим долгом предотвратить возможное ДТП.

«Заметив агрессивного водителя легкового автомобиля на проезжей части, который вилял из стороны в сторону, водитель скорой заблокировал ему проезд. Нарушитель скрылся, показания сотрудников скорой будут переданы в ГИБДД. Карета скорой помощи возвращалась с вызова на станцию скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении Горздрава Челнов.