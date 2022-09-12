В Челнах капремонт многоквартирных домов завершен на 91%

В Набережных Челнах капитальный ремонт многоквартирных домов находится на стадии завершения. Об этом на аппаратном совещании в мэрии доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В программу капитального ремонта этого года вошло 123 многоквартирных дома площадью 1,3 млн. кв. метров, в которых проживают более 64 тыс. человек. На ремонтные работы было направлено 1 млрд 396 млн рублей.

Выполнение работ контролируют собственники помещений, исполком, Управление контроля и качества, районные администрации, управляющие компании. «На сегодняшний день выполнение строительно-монтажных работ составляет 91%», — сообщил Илья Зуев.

В Челнах за время действия программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2008 по 2022 год объем финансирования соответствующих работ составил более 15 млрд. рублей из бюджетов всех уровней и средств собственников.

Спикер уточнил, что все мероприятия по капремонту домов проходили своевременно, что позволило привести в норму большую часть жилых домов, включая кровли, фасады, инженерные системы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что обновленный Ледовый дворец в Челнах после капремонта сдадут через неделю.