В Челнах капитально отремонтируют семь школ и пищеблоков за 1 млрд рублей

По программе Министерства просвещения РФ в Набережных Челнах в этом году капитально отремонтируют семь школ на общую сумму 950 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

Ремонт пройдет в школах №43, 44, 48, 52, 56, лицее-интернате №84 им. Г.Акыша, кадетской школе №49. В школах №3, 12, 15, 23, 35, 48, 58 будут отремонтированы пищеблоки на общую сумму 107,46 млн рублей.

«Пищеблоки должны быть отремонтированы в короткий промежуток, после окончания занятий — в течение двух месяцев. К 1 сентября семь пищеблоков должны быть готовы. Также должен быть выполнен капитальный ремонт — на каждый объект выделяется по 135 млн рублей», — отметил мэр Наиль Магдеев.

По республиканской программе капитального ремонта будет выполнен капитальный ремонт в «Набережночелнинской школе №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на сумму 55,1 млн рублей и Кадетской школе полиции «Калкан» на сумму 3,8 млн рублей.

В 2022 году город Набережные Челны участвовал в 14 республиканских программах, в рамках которых за счет средств федерального и республиканского бюджетов выполнено строительство, капитальный ремонт и благоустройство объектов на общую сумму 7 млрд рублей.