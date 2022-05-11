В Челнах капитально отремонтируют 129 многоквартирных домов за 1,4 млрд рублей

В Набережных Челнах в 2022 году капитально отремонтируют 129 многоквартирных домов. На ремонтные работы из бюджета Республики Татарстана выделен 281 млн рублей, из городского бюджета — 267 млн рублей, 843 млн рублей составят средства собственников жилья. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

По словам докладчика, предстоит выполнить 306 видов работ, в том числе общестроительные работы и работы по замене инженерных систем — 118 домов на сумму 1 млрд 250 млн рублей. Замена 35 лифтов в 11 домах обойдется в 84,7 млн рублей.

Кроме того, управляющие компании города начали работы по текущему ремонту внутридомовых инженерных систем. Проводятся обновление подъездов, промывка трубопроводов, регулировка, наладка оборудования контрольно-измерительных приборов.

Спикер напомнил, что отопительный период в городе завершился 30 апреля, с этого момента началась подготовка к следующему сезону.

«Объем работ, запланированный на подготовку городского хозяйства к отопительному периоду, составляет 2 млрд 172 млн 700 тыс. рублей. Из них 780 млн рублей — на подготовку объектов коммунального хозяйства; 1 млрд 392 млн 700 тыс. рублей — на капитальный ремонт жилищного фонда города», — сообщил Илья Зуев.