В Челнах «КАМАЗ» влетел в фуру, пытаясь не сбить перебегавшую дорогу девушку

Сегодня на трассе М7 под Набережными Челнами произошло ДТП с «КАМАЗом» и фурой. По информации собственного корреспондента «Татар-информа» из Автограда, на этом месте девушка решила перебежать дорогу прямо перед несущейся фурой.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Водитель большегруза вовремя заметил ее и резко затормозил, чтобы не сбить девушку. В результате сзади в фуру на большой скорости влетел «КАМАЗ», который ехал за ней.

От сильного удара кабина «КАМАЗа» разбилась всмятку. Водитель грузовика, к счастью, остался жив – он даже отказался от госпитализации.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Девушка, перебегавшая дорогу, не ушла с места ДТП. В данный момент она пишет объяснительную, почему она решила перебежать через опасную трассу. На месте аварии образовалась огромная пробка.

Видео: Валентин Кулагин