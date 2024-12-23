В Челнах «КамАЗ» насмерть переехал рабочего, ремонтировавшего авто

В Набережных Челнах возбудили дело после смертельного наезда «КамАЗа» на рабочего. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, 19 декабря на территории промбазы в Автограде во время ремонта автомобиля погиб рабочий.

По версии следствия, двое рабочих, занимавшихся прокладкой коммуникаций, обнаружили течь в сальнике автомобиля «КамАЗ» и решили самостоятельно устранить ее. Один из мужчин залез под грузовик, а второй сел в кабину и завел автомобиль. В результате большегруз начал движение и переехал проводившего ремонт рабочего. Мужчина скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.