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В Челнах «КамАЗ» насмерть переехал рабочего, ремонтировавшего авто
В Набережных Челнах возбудили дело после смертельного наезда «КамАЗа» на рабочего. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, 19 декабря на территории промбазы в Автограде во время ремонта автомобиля погиб рабочий.
По версии следствия, двое рабочих, занимавшихся прокладкой коммуникаций, обнаружили течь в сальнике автомобиля «КамАЗ» и решили самостоятельно устранить ее. Один из мужчин залез под грузовик, а второй сел в кабину и завел автомобиль. В результате большегруз начал движение и переехал проводившего ремонт рабочего. Мужчина скончался на месте.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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