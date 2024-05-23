В Челнах к Курбан-байраму обследуют жертвенных животных

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах началась подготовка к Курбан-байраму. В этом году один из главных мусульманских праздников пройдет 16 июня. К убою будут допущены только те животные, которые имеют ветеринарные свидетельства. Сейчас специалисты берут кровь баранов и овец для изучения. Они будут проверять животных на наличие опасных заболеваний.

Равиль Зарипов занимается разведением овец и баранов более десяти лет. Сейчас в его хозяйстве насчитывается свыше 200 голов домашнего скота. По словам предпринимателя, за ними тщательно следят, особенно за их питанием.

«Специально больше трех месяцев откармливаем. Закупаем ячмень, овес. Сейчас они летом на лугах, свежую траву едят. Дома еще подкармливаем сеном», — отметил Зарипов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На этот Курбан-байрам Равиль Закиров готовит 70 баранов и овец. Каждое из животных пройдет осмотр. Ветеринары осуществляют забор крови. Пробиркам присваиваются индивидуальные номера, а данные заносятся в сопроводительные документы. В лаборатории кровь проверяется на наличие бруцеллеза. Им могут заразиться не только домашние животные, но и люди.

«От человека человеку не передается, но от животных людям передается, поэтому все поголовье, которое подвергается убою, подлежит исследованию на бруцеллез. Бруцеллез передается при употреблении сырого молока, не подвергшегося пастеризации, и может передаться человеку при употреблении недоваренного мяса», — пояснил ветеринарный врач-эпизоотолог Госветобъединения Насих Мухаметзянов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам эксперта, это происходит в том случае, если животное было заражено. По данным ветеринаров, в Республике Татарстан зарегистрированы три случая бруцеллеза: в Новошешминском, Атнинском и Сармановском районах. Согласно правилам, к убою на Курбан-байрам допускаются только абсолютно здоровые животные.

Помимо того, что жертвенные овцы и бараны должны быть абсолютно здоровыми, особое внимание уделяется их внешности. Они должны быть без изъянов и дефектов, ухоженными и упитанными.

Через три дня будут готовы результаты забора крови. На площадке для убоя окажутся только те овцы и бараны, на которых есть все сопроводительные документы. Их наличие — гарантия того, что животное здорово.