В Челнах к 8 Марта вырастили 170 тысяч тюльпанов

В Набережных Челнах вырастили 170 тысяч тюльпанов, это на 50 тысяч больше чем в прошлом году. Бутоны раскрылись в теплицах «Горзеленхоз», сейчас их срезают и готовят к 8 марта. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

В день специалисты срезают около 9,5 тыс. цветов. В общей сложности было посажено 15 сортов.

Начальник участка комбината декоративных культур и садоводства Елена Чемерчева отмечает, что большим спросом пользуются красные и желтые тюльпаны: «В этом году желтых около 40 тыс. высадили, красных столько же», — говорит она.

Посадка весенних цветов проходила еще в январе. Выгонкой тюльпанов в Автограде занимаются около 15 лет.

По словам директора Горзеленхоза Азамата Вильданова, увеличение количества цветов и сортов произошло благодаря обновлению теплиц — в этом году капитально отремонтированы пять теплиц, работе с поставщиками и логистике. Температура в теплице днем составляет +20 градусов, а ночью +18.

80 тыс. тюльпанов украсят и городские проспекты. Луковицы сотрудники «Горзеленхоз» высадили еще с осени.