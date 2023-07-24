В Челнах изъяли авто у любителя пьяной езды, за штрафы почти в 100 тысяч

Во время очередного рейда судебные приставы лишили автомобиля нарушителя, который трижды садился за руль в нетрезвом виде, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Должника остановили прямо на дороге в Челнах. В результате проверки выяснилось, что лишенный прав любитель пьяной езды не оплачивает 3 административных штрафа на общую сумму 90 тысяч рублей. Однако за рулем находился не сам должник. Оплачивать долги товарища мужчина оказался не готов, поэтому отечественный автомобиль судебные приставы арестовали и поместили на штрафстоянку.

А вот остановленный водитель иномарки BMW X5 оплатил все штрафы ГИБДД на месте. Как оказалось, все нарушения числились за фирмой, предоставляющие услуги аренды. Сумма к погашению составила 42 тысячи рублей, включая исполнительский сбор.

Всего во время рейда остановлено 5 автомобилей, отметили в пресс-службе Управления.