В Набережных Челнах изменится плата за домофон

В Набережных Челнах с 1 октября изменится плата за домофон. Размер платежа будет зависеть от размеров квартиры. Постановление подписано руководителем исполкома Фаридом Салаховым.

Как следует из документа, жители Автограда будут платить 55 копеек с каждого квадратного метра. Ранее оплата за домофон в челнинских домах была фиксированной и составляла 25 рублей с квартиры.

14 сентября исполком города проведет пресс-конференцию о работе жилищно-коммунального хозяйства города, в том числе о нововведениях, связанных с домофонами.

Спикером выступит первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.