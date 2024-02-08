В Челнах из загоревшейся квартиры пожарные спасли пожилую женщину и мужчину

Накануне в Челнах пожарные спасли двух человек из загоревшейся квартиры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в доме на проспекте Сююмбике. Проникшие в квартиру огнеборцы обнаружили на полу двоих людей, надели на них специальные капюшоны, вывели из помещения и передали врачам.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

72-летнюю женщину и 47-летнего мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительной версии, в квартире из-за непотушенной сигареты загорелись вещи.