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В Челнах из загоревшейся квартиры пожарные спасли пожилую женщину и мужчину
Накануне в Челнах пожарные спасли двух человек из загоревшейся квартиры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился в доме на проспекте Сююмбике. Проникшие в квартиру огнеборцы обнаружили на полу двоих людей, надели на них специальные капюшоны, вывели из помещения и передали врачам.
72-летнюю женщину и 47-летнего мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительной версии, в квартире из-за непотушенной сигареты загорелись вещи.
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