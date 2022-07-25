В Челнах из-за жаркой погоды усилен полив дорог и ночной полив растений

Ежедневно в Набережных Челнах с семи утра до четырех часов дня ведется регулярный полив дорог колоннами Предприятия автомобильных дорог. Так, на сегодня этим занимаются девять поливомоечных машин. Каждый автомобиль в день делает от шести до восьми рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

По словам замдиректора по транспорту и эксплуатации МУП «ПАД» Рафаэля Шакирова, за одну смену дорожники расходуют порядка 500 кубометров воды. «Работы проводятся для того, чтобы уменьшить образование колейности, а также убрать пыль», — пояснил он.

Работы проводятся по указанию мэра Наиля Магдеева ежедневно с учетом жаркой погоды.

Также в Челнах организован ночной полив растений. Каждый день с 6 вечера и до 6 утра в Челнах работают бригады «Горзеленхоза», в которые входят семь спецмашин. На полив зеленых насаждений расходуется не менее 1 тыс. кубов воды в день.