В Челнах из-за холодов провели спасательную операцию по реанимированию яблонь

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах провели спасательную операцию по реанимированию плодовых деревьев. Речь идет о яблонях, которые в Автограде цветут вдоль проспектов, в парках и скверах.

Как заметили озеленители, причиной промерзания стали не холода сами по себе, а резкие перепады температур: от жары до заморозков и снега в мае. Чаще всего из-за таких перепадов страдают молодые деревья. Они и подвержены промерзанию.

По словам озеленителей, реанимирование плодовых деревьев зависит от ряда факторов, но спасти их можно, существует несколько способов. Так, следует провести обрезку, подкормку и опрыскивание.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Восстановить поврежденную морозами яблоню поможет правильная обрезка и опрыскивание, а также подкормка биостимуляторами. Например, биостимулятор входит в такие препараты, как Ипин, Корневин, Циркон», — пояснил агроном МУП «Парк культуры и отдыха» Радиф Гайсин.

При переменчивой погоде препараты помогают деревьям пережить неблагоприятное время. Они стимулируют рост и развитие растений. Лучше поглощаются через корневую систему. Немаловажным является и режим полива, который также обеспечивает восстановление, отметили специалисты.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На данный момент на проспектах Мира, Сююмбике организовано реанимирование плодовых деревьев, таких как яблоня и груша. Данная работа ведется более трех недель», — рассказал заместитель директора МУП «Парк культуры и отдыха» Айдар Каримов.

По оценке специалистов, реанимирование плодовых деревьев принесло результаты: яблони и груши спасены.