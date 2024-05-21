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В Челнах из-за холодов провели спасательную операцию по реанимированию яблонь
В Набережных Челнах провели спасательную операцию по реанимированию плодовых деревьев. Речь идет о яблонях, которые в Автограде цветут вдоль проспектов, в парках и скверах.
Как заметили озеленители, причиной промерзания стали не холода сами по себе, а резкие перепады температур: от жары до заморозков и снега в мае. Чаще всего из-за таких перепадов страдают молодые деревья. Они и подвержены промерзанию.
По словам озеленителей, реанимирование плодовых деревьев зависит от ряда факторов, но спасти их можно, существует несколько способов. Так, следует провести обрезку, подкормку и опрыскивание.
«Восстановить поврежденную морозами яблоню поможет правильная обрезка и опрыскивание, а также подкормка биостимуляторами. Например, биостимулятор входит в такие препараты, как Ипин, Корневин, Циркон», — пояснил агроном МУП «Парк культуры и отдыха» Радиф Гайсин.
При переменчивой погоде препараты помогают деревьям пережить неблагоприятное время. Они стимулируют рост и развитие растений. Лучше поглощаются через корневую систему. Немаловажным является и режим полива, который также обеспечивает восстановление, отметили специалисты.
«На данный момент на проспектах Мира, Сююмбике организовано реанимирование плодовых деревьев, таких как яблоня и груша. Данная работа ведется более трех недель», — рассказал заместитель директора МУП «Парк культуры и отдыха» Айдар Каримов.
По оценке специалистов, реанимирование плодовых деревьев принесло результаты: яблони и груши спасены.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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