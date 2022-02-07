В Челнах из-за вспышки «омикрона» отменены массовые мероприятия

В Набережных Челнах отменены массовые мероприятия из-за темпов прироста новой коронавирусной инфекции в 2,5 раза. Сократить массовые мероприятия на аппаратном совещании рекомендовал главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

«Это требования оперативного штаба республики — минимизировать проведение массовых мероприятий. Тенденция у нас пока не снижается, нагрузки на амбулаторно-поликлинические и скорые остаются на высоких цифрах — об этом свидетельствуют наши рейды по поликлиникам по выходным. Нагрузка на медицинскую сеть в Набережных Челнах сегодня сохраняется очень высокой», — отметил Бариев, обращаясь к мэру Челнов Наилю Магдееву.

Пока массовые мероприятия отменили все муниципальные учреждения, Магдеев призвал Роспотребнадзор повлиять и на предпринимателей и учреждения, не подведомственные муниципалитету.

«Причитать по этому поводу нужно поменьше. Нужно вместе со всеми надзорно-контролирующими органами работать. Все массовые мероприятия в помещениях по линии муниципалитета пока не проводятся. Мы договорились с нашими управлениями культуры, спорта, другими учреждениями отложить мероприятия в домах культуры, центрах, где собирается большое количество граждан, особенно детей. Поэтому внимательно посмотрите на учреждения, не подведомственные муниципалитету. Есть коммерческие структуры, другие организации. Нужно им посоветовать, подсказать, чтобы на определенное время отложить эти мероприятия. Мы растем в количестве заболевших», — отметил мэр.

Наиль Магдеев отметил выросшее количество заболеваний и среди сотрудников мэрии. «Тяжесть протекания, конечно, другая, но от этого не легче. Высокая температура, кашель, боль в горле — мы видим всем известные симптомы. Коллеги, которые работают вместе с нами, вынуждены уйти на лечение, больничный. Пока прогнозы таковы — заболеваемость будет расти», — сказал градоначальник.