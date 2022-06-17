В Челнах из-за Сабантуя будет ограничено движение по ряду улиц
Завтра, 18 июня, в Набережных Челнах пройдет национальный праздник «Сабантуй». В связи с этим в городе будет ограничено движение автомобилей на некоторых улицах, сообщает пресс-служба мэрии в телеграм-канале.
Так, с 7 утра и до 23.30 будут перекрыты:
- Участок пр. Чулман от пр. Раиса Беляева до пр. Вахитова (в обоих направлениях);
- участок пр. Хасана Туфана от пр. Чулман до улицы Раскольникова;
- участок ул. Раскольникова от пр. Раиса Беляева до пр. Хасана Туфана.