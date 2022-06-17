В Челнах из-за Сабантуя будет ограничено движение по ряду улиц

Завтра, 18 июня, в Набережных Челнах пройдет национальный праздник «Сабантуй». В связи с этим в городе будет ограничено движение автомобилей на некоторых улицах, сообщает пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

Так, с 7 утра и до 23.30 будут перекрыты: