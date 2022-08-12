В Челнах из-за реконструкции тепловода перекроют улицы и трамвайный маршрут

В Набережных Челнах из-за реконструкции тепловода Набережночелнинских тепловых сетей частично перекроют автомобильное движение по проспекту Яшьлек и улице Полякова. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Также запланировано закрытие трамвайного сообщения на пересечении проспектов Яшьлек и Московский в сторону завода двигателей ПАО «КАМАЗ».

Улица Виктора Полякова со стороны 63-го комплекса будет перекрыта с 15 по 18 августа; проспект Яшьлек со стороны 63-го комплекса — с 20 по 23 августа, проспект Яшьлек со стороны 52-го комплекса — с 4 по 8 сентября.

Трамвайное сообщение на пересечении проспектов Яшьлек и Московский будет недоступно с 19.00 26 августа до 04.00 3 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за ремонта моста в Казани до июня 2023 года ограничено движение по улице Назарбаева.