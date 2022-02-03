В Челнах из-за распространения омикрон-штамма не планируют отменять детские мероприятия

В Набережных Челнах, несмотря на распространение нового омикрон-штамма, не планируется отмена детских спортивных мероприятий. Об этом на пресс-конференции в Челнах заявил начальник управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.

«На уровне города мы пока не планируем отменять мероприятия. Если поступят указания от оперштаба Республики Татарстан, то тогда будут приниматься соответствующие решения. Сейчас мероприятия, которые проводятся детскими спортивными школами, все они проводятся с согласованием Роспотребнадзора, оперштабом со строгим соблюдением всех антиковидных мер», — отметил спикер.

12 февраля в Набережных Челнах состоится «Лыжня Татарстана» и 19 февраля — XXI Камский лыжный марафон.