В Челнах из-за непогоды большегрузам запретили выезд в сторону Москвы и Уфы

В Набережных Челнах водителям-дальнобойщикам перекрыли дороги на Москву и Уфу. Решение об ограничениях было принято властями, так как на дорогах образовалась снежная каша и отмечена плохая видимость из-за снега и метели. Об этом на оперативной пресс-конференции рассказал глава челнинского ГИБДД Радий Кадиков.

«Вчера в районе Мамадыша 15 автомобилей попали в массовое ДТП, есть погибший. Это говорит о том, что ситуация на трассе намного сложнее. Если фура встает за пределами города на трассе, то водитель подвергает свою жизнь опасности. Топливо может закончится, а может банально замерзнуть. Водителям необходимо питание, может понадобиться медицинская помощь, которую в условиях трассы оказать не представляется возможным. Соответственно, большегрузы мы в город запускаем со стороны Уфы, Казани. В гостеприимстве мы отказать не можем, но выпускать, согласно постановлению, не имеем права», — отметил Кадиков.

Открытие дорог будет зависеть от погодных условий.

«Это все будет, будет зависеть, конечно, от погоды. Соответственно, решение будет приниматься руководством республики — владельца федеральных трасс. Ну, мы, естественно, заинтересованы в этом: чем быстрее мы откроем трассы, не подвергая опасности участников дорожного движения, тем самым разгрузится дорожно-транспортная обстановка города», — поделился спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, полицейский уточнил, что для легковых автомобилей выезды по трассе в сторону Москвы и Уфы разрешены. Однако в дни непогоды лучше избегать поездок на авто как по трассе, так и по городу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани объявлен план «Буран».