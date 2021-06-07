В Челнах из-за филяриоза предложили горожанам отказаться от экзотического отдыха

В Челнах из-за выявленного в республике случая заболевания филяриозом будущим отпускникам предложили отказаться от экзотического отдыха. Предложение прозвучало на деловом понедельнике.

На прошлой неделе стало известно, что в Татарстане впервые зафиксирован случай заболевания столь редкой тропической болезнью. Филяриоз нашли у жителя Бугульмы, который накануне вернулся из Индии. Филяриоз, известный как слоновость, относится к числу забытых тропических болезней. Инфицирование происходит в результате передачи паразитов человеку при укусе комара, пояснил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

«В связи с выявленным случаем заболевания мы совместно с туристическими операторами и агентствами занялись организацией серии семинаров с тем, чтобы все выезжающие на отдых в экзотические страны имели четкое представление об инфекции. Туристы получат памятки с напоминанием о том, куда выезд из России разрешен. Также будет осуществляться контроль за теми, кто выбрал для отдыха страну с высокой степенью риска заражения тропическим заболеванием», — сообщил Бариев.

«Не надо искать приключения на свою голову и ездить в страны со сложной эпидемиологической обстановкой. Неужели пандемия ещё никого не научила? Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом лежать на больничной койке», — заявил мэр Челнов Наиль Магдеев.