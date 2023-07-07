В Челнах строительный карьер превращают в новое общественное пространство

В Набережных Челнах собираются приступить к очистке дна озера в парке «Прибрежный». Специалисты готовят площадку для геотуб и оценивают состояние водоема.

Этот искусственный водоем, в прошлом карьер, образовался еще в 1970-е годы в результате строительства завода «КАМАЗ». Сейчас это место обитания разных видов рыб, на берегах живут ондатры, гнездятся утки. За животными и птицами в их естественной среде имеют возможность наблюдать отдыхающие. Однако состояние озера оставляет желать лучшего, за долгие годы водоем загрязнился и обмелел.

Весь мусор, который собрался на дне озера, а это и бытовые отходы, и покрышки, поднимут, пояснили подрядчики. Планируется, что работы стартуют уже на следующей неделе. По словам специалистов, сейчас водоем находится в плачевном состоянии: он зарастает, цветет.

«Углубление можем осуществлять до глубины 5 метров», — заметил главный технолог подрядной организации Айдар Хасаншин.

Что же касается жителей озера, то ни ондатры, ни рыбы, ни утки пострадать не должны, заверили эксперты.

«Система очистки водоема в парке Прибрежный будет примерно такой же, как на реке Мелекеске, то есть здесь установят геотубы, в которые будут закачивать ил. И эти отложения в течение нескольких месяцев будут обезвоживаться. А вот чистая вода будет обратно попадать в озеро», — уточнил Айдар Хасаншин.

Всего здесь установят восемь геотуб. До декабря текущего года иловые отложения будут обезвожены, а в дальнейшем их используют в качестве удобрения. Саму очистку озера предполагается завершить в течение трех недель.

Стоимость работ превышает 7 млн рублей.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.