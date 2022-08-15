В Челнах ищут водителя квадроцикла без номеров, который устроил гонки с полицией

Вечером минувшей субботы, 13 августа, в поселке Чаллы Яр в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД попытались остановить квадроцикл без номеров. Однако нарушитель проигнорировал требование автоинспектора и увеличил скорость, началась погоня.

В результате водителю квадроцикла удалось скрыться, стражи порядка потеряли его из виду. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают личность нарушителя. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.