В Челнах ищут водителя, который сбил 9-летнего мальчика и скрылся

Автоинспекторы Челнов ищут водителя, который скрылся с места аварии.

Как сообщают в ведомстве, накануне в 14.28 на местной дороге по проспекту Чулман, напротив дома 53А, водитель неустановленного авто сбил 9-летнего мальчика. После этого водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП школьник получил ушибы.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному факту просят сообщить по номеру телефона 51-18-14 или 37-95-69.