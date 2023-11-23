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В Челнах ищут водителя, который сбил 9-летнего мальчика и скрылся
Автоинспекторы Челнов ищут водителя, который скрылся с места аварии.
Как сообщают в ведомстве, накануне в 14.28 на местной дороге по проспекту Чулман, напротив дома 53А, водитель неустановленного авто сбил 9-летнего мальчика. После этого водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП школьник получил ушибы.
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному факту просят сообщить по номеру телефона 51-18-14 или 37-95-69.
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