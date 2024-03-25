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В Челнах ищут водителей больших автобусов за 60 тыс. рублей
Набережные Челны ищут водителей больших автобусов — «НЕФАЗов». В I квартале этого года автопарк города пополнился 46 единицами новой техники. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.
«Мы приглашаем на работу водителей-профессионалов. МУП „Горкоммунхоз“ предлагает зарплату от 60 тыс. рублей», — заявил спикер.
По словам докладчика, водители должны быть вежливыми, аккуратными, соблюдать все Правила дорожного движения.
«Все, кто может соответствовать требованиям, пожалуйста, приглашаем к нам на работу», — призвал Зуев.
На прошлой неделе в среднем на маршруты города каждый день выходили 55 трамваев и 250 автобусов.
Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев поручил оперативно выводить большие автобусы на маршруты, о чем сообщал «Татар-информ».
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