В Челнах ищут водителей больших автобусов за 60 тыс. рублей

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Набережные Челны ищут водителей больших автобусов — «НЕФАЗов». В I квартале этого года автопарк города пополнился 46 единицами новой техники. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Мы приглашаем на работу водителей-профессионалов. МУП „Горкоммунхоз“ предлагает зарплату от 60 тыс. рублей», — заявил спикер.

По словам докладчика, водители должны быть вежливыми, аккуратными, соблюдать все Правила дорожного движения.

«Все, кто может соответствовать требованиям, пожалуйста, приглашаем к нам на работу», — призвал Зуев.

На прошлой неделе в среднем на маршруты города каждый день выходили 55 трамваев и 250 автобусов.

Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев поручил оперативно выводить большие автобусы на маршруты, о чем сообщал «Татар-информ».