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В Челнах ищут пропавшую накануне 15-летнюю девушку
В Челнах отделом полиции № 2 «Комсомольский» разыскивается 15-летняя девочка. Информация об этом размещена в группе ПСО Челны поиск «Василиса».
Накануне, 28 июля, Лия Ильнуровна Сафина вышла из дома 6/12 поселка ГЭС, до сих пор ее местонахождение неизвестно. Телефон девочки недоступен. Последняя геолокация показывает город Мамадыш.
Видевших девочку или знающих ее местонахождение, просим обращаться в полицию по телефону: 8-927-412-69-99. Также можно писать администратору группы поиска пропавших людей «ЧелныПоискВасилиса» Екатерине Денисенко – в личные сообщения.
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