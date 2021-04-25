В Челнах ищут пропавшего 10-летнего мальчика

В Набережных Челнах сотрудники полиции разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка – Оськина Святогора Дмитриевича. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне около пяти часов вечера мальчик ушел из двора дома по адресу Новый город, 50/07 в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор не установлено.

Рост мальчика 140 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза светло-зеленого цвета. На момент пропажи был одет в черный спортивный костюм, на левом рукаве есть надпись белого цвета, кроссовки серо-голубого цвета. Также у ребенка был рюкзак пятнистого цвета с музыкальной колонкой.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем мальчике, просят откликнуться по телефонам: 8 (953) 492-10-03, 8 (917) 935-27-00.