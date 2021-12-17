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Ру Тат
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Происшествия
17 декабря 2021  08:13
Полина Шевчук

В Челнах ищут мужчину, устроившего стрельбу на улице

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В мессенджерах и соцсетях появилась информация, что во дворе седьмого комплекса в Челнах мужчина устроил стрельбу.

По словам очевидцев, мужчина в куртке и шлепанцах вышел из дома, подошел к лавочке, вытащил бутылку спиртного и оружие и несколько раз выстрелил в сторону двора. После этого вернулся в дом.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, заявление в полицию поступило.

«Сейчас ведутся следственно-розыскные мероприятия. Устанавливает личность мужчины и обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе министерства.

#стрельба #стрельба в общественном месте #МВД по РТ
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