В Челнах ищут мужчину, устроившего стрельбу на улице

В мессенджерах и соцсетях появилась информация, что во дворе седьмого комплекса в Челнах мужчина устроил стрельбу.

По словам очевидцев, мужчина в куртке и шлепанцах вышел из дома, подошел к лавочке, вытащил бутылку спиртного и оружие и несколько раз выстрелил в сторону двора. После этого вернулся в дом.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, заявление в полицию поступило.

«Сейчас ведутся следственно-розыскные мероприятия. Устанавливает личность мужчины и обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе министерства.