В Челнах ищут 22-летнего парня, пропавшего месяц назад

В Набережных Челнах пропал 22-летний мужчина. Информация об этом размещена в группе «ВКонтакте» отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям РТ.

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 февраля. Также неизвестно, во что он был одет в день исчезновения.

Приметы: 165-170 см, среднего телосложения, волосы русые короткостриженые, глаза карие.

Особые приметы: на запястье правой руки имеется татуировка с изображением браслета, на предплечье татуировка в виде руки.