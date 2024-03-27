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Происшествия 27 марта 2024 13:59

В Челнах ищут 22-летнего парня, пропавшего месяц назад

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В Набережных Челнах пропал 22-летний мужчина. Информация об этом размещена в группе «ВКонтакте» отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям РТ.

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 февраля. Также неизвестно, во что он был одет в день исчезновения.

Приметы: 165-170 см, среднего телосложения, волосы русые короткостриженые, глаза карие.

Особые приметы: на запястье правой руки имеется татуировка с изображением браслета, на предплечье татуировка в виде руки.

Фото: Отделение Национального Центра по РТ

#пропал человек
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