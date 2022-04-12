В Челнах инвалид едва не зарезал сына за его аморальный образ жизни

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 апреля в квартире жилого дома на проспекте Беляева 68-летний челнинец сделал замечания своему 40-летнему сыну по поводу его аморального образа жизни. В ответ тот, будучи пьяным, обругал отца.

Тогда мужчина взял нож и ударил им сына в живот. Затем жена и дочь пострадавшего оказали ему медпомощь и вызвали врачей. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство. Подозреваемый, являющийся инвалидом 3 группы, свою причастность к преступлению признал. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.