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Происшествия
12 апреля 2022  14:14
Павел Климчак

В Челнах инвалид едва не зарезал сына за его аморальный образ жизни

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По версии следствия, в ночь с 10 на 11 апреля в квартире жилого дома на проспекте Беляева 68-летний челнинец сделал замечания своему 40-летнему сыну по поводу его аморального образа жизни. В ответ тот, будучи пьяным, обругал отца.

Тогда мужчина взял нож и ударил им сына в живот. Затем жена и дочь пострадавшего оказали ему медпомощь и вызвали врачей. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство. Подозреваемый, являющийся инвалидом 3 группы, свою причастность к преступлению признал. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#покушение на убийство
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