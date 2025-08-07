news_header_top
Происшествия 7 августа 2025 11:58

В Челнах инспекторы ДПС поймали очередного подростка за рулем питбайка

На проспекте Мира в Казани сотрудники Госавтоинспекции поймали очередного подростка-питбайкера.

Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, юноша управлял кроссовым мотоциклом без специального права.

Подростка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, питбайк отправили на спецстоянку.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

Госавтоинспекция призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей, постоянно контролировать их нахождение, не покупать такие «опасные» игрушки как мотоциклы, питбайки и исключить возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

#Набережные Челны #мотоциклисты
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025