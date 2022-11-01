В Челнах иностранец напал с ножом на брата, который увел его возлюбленную

42-летний иностранец приехал в Набережные Челны на заработки. В сентябре его возлюбленная позвонила ему и сообщила, что уехала в Анапу – также на заработки. Пара общалась друг с другом по видеосвязи – во время этого мужчина увидел позади возлюбленной дом, который сдавался в аренду в Челнах.

Прибыв по этому адресу, он увидел избранницу вместе с его двоюродным братом. В октябре мужчина предложил женщине встретиться лично и поставить точку в их отношениях, однако на место вместе с женщиной явился и брат иностранца.

Мужчины поссорились, в результате иностранец напал на своего брата с ножом, нанеся ему несколько ударов. Потерпевшего доставили в больницу, ему успели оказать медпомощь.

На мужчину возбудили уголовное дело за попытку убийства, свою причастность к преступлению он признал частично. Сейчас он находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.