news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 сентября 2022  17:34
Полина Шевчук

В Челнах иномарка задела другое авто, врезалась в дерево и повисла на заборе

news_top_970_100
В Челнах иномарка задела другое авто, врезалась в дерево и повисла на заборе
фото: очевидцы

Необычное ДТП произошло сегодня около одиннадцати утра напротив дома № 33б по проспекту Мира в Челнах.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно со слов очевидцев, водитель легковушки Hyundai влетел в еще один Hyundai. От удара его откинуло на забор. Машина наполовину перелетела ограждение, врезалась в дерево и повисла на заборе.

 

Фото: © очевидцы 

«С места ДТП на машине скорой помощи забрали водителя "повисшей" иномарки. Он жаловался на боли в животе и травму головы», - уточнили свидетели аварии.

#врезался в дерево #ДТП
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100