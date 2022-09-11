В Челнах иномарка задела другое авто, врезалась в дерево и повисла на заборе

фото: очевидцы

Необычное ДТП произошло сегодня около одиннадцати утра напротив дома № 33б по проспекту Мира в Челнах.

Фото: © очевидцы

Как стало известно со слов очевидцев, водитель легковушки Hyundai влетел в еще один Hyundai. От удара его откинуло на забор. Машина наполовину перелетела ограждение, врезалась в дерево и повисла на заборе.

Фото: © очевидцы

«С места ДТП на машине скорой помощи забрали водителя "повисшей" иномарки. Он жаловался на боли в животе и травму головы», - уточнили свидетели аварии.