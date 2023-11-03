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Руc Тат
Происшествия 3 ноября 2023 18:53

В Челнах иномарка вылетела на встречку и перевернулась, водитель скончался на месте

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Сегодня в Набережных Челнах произошла смертельная авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 35-летний водитель Renault не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу движения и перевернулся.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии водитель скончался от полученных травм.

В ГИБДД отметили, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

#Набережные Челны #смертельное дтп
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