В Челнах «Гран-при Студент года» получит именную стипендию от депутата Госдумы РФ

30 января в молодежном центре «Нур» в Набережных Челнах состоится награждение победителей и призеров городского конкурса «Студент года — 2022». Седьмой год подряд победитель в главной номинации конкурса — «Гран-при Студент года» получит именную стипендию в размере 33 тысяч рублей от депутата Госдумы России Альфии Когогиной.

По просьбе Городского студенческого совета Автограда Когогина поощрит еще двумя стипендиями в размере 10 тыс. рублей победителей в номинациях «Волонтер года» и «Общественник года».

В 2022 году именно общественники и волонтеры приняли самое активное участие в объединяющих акциях #Мывместе, «Ярдәм янәшә / Помощь рядом», «Ёлка желаний», в работе с вынужденными переселенцами ЛНР и ДНР, поддержке мобилизованных граждан и их семей и многих других благотворительных проектах и городских мероприятиях.

В конкурсном сезоне 2022 года приняли участие рекордные 113 конкурсантов в 16-ти номинациях. Сам конкурс прошел в два этапа: заочный и очный туры, а в двух творческих номинациях участники представили свои выступления. По итогам конкурсных испытаний жюри выявило 47 финалистов.

По традиции конкурс проводит Городской студенческий совет, молодежный центр «Нур» при поддержке Управления по делам молодежи Исполнительного комитета города.

В 2016 году победителем конкурса в главной номинации «Гран-при» стала студентка Медицинского колледжа Вероника Завьялова, в 2017 году победил студент НЧФ КИУ им. В.Г. Тимирясова Алексей Володин, в 2018 году — студентка Педагогического колледжа Алия Самигуллина, в 2019 году — студентка НГПУ Диана Мусина, в 2020 году — студент НГПУ Дмитрий Потапов, в 2021 году — студентка Набережночелнинского филиала КИУ им. В.Г. Тимирясова Камилла Камалова.