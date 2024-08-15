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В Челнах водитель фуры переехал водителя, который на трассе ремонтировал свой грузовик
14 августа 2024 года на трассе М-7 в районе Набережных Челнов произошла смертельная авария, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля «Фотон» совершил наезд на 45-летнего мужчину, который находился под полуприцепом другого грузовика. Предполагается, что погибший занимался ремонтом транспортного средства в момент происшествия.
Несмотря на оперативный вызов скорой помощи, пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медиков из-за полученных травм.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств аварии.
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