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Ру Тат
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27 августа 2021  10:15
Полина Шевчук

В Челнах ФСБ провела учения по ликвидации последствий теракта на судоходном шлюзе

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Антитеррористические учения прошли на территории Судоходного шлюза Нижне-Камского района гидротехнического сооружения и судоходства.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСБ России по РТ, по сценарию на шлюзе террористы захватили заложников среди сотрудников предприятия, а также теплоход с пассажирами.

Во время учений были отработаны навыки ликвидации последствий теракта, эвакуации населения и организации оцепления места условного нападения, а также взаимодействие Оперштаба с представителями территориальных экстренных служб и ведомств.
 

 

#учения фсб #уфсб россии по рт
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