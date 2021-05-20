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Ру Тат
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20 мая 2021  12:17
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах эвакуировали школу из-за сообщения о возможном теракте

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В Набережных Челнах прервали уроки и вывели детей и персонал школы № 9 на улицу из-за сообщения о готовящемся теракте. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Информация о возможном теракте поступила по соцсетям одной из учениц, она поделилась ей с окружающими. Администрация учебного заведения вызвала экстренные службы и провела эвакуацию людей.

«На месте работают сотрудники спецслужб. Все ученики, педагоги и обслуживающий персонал находятся в безопасности», — сообщили в исполкоме Челнов.

 

#сообщение о теракте
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