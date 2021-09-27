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Ру Тат
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27 сентября 2021  13:04
Павел Климчак

В Челнах экстренные службы проверили политехнический колледж из-за тревожного сообщения

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Как стало известно агентству, в Набережных Челнах поступило сообщение о том, что в городском политехническом колледже якобы находится опасный вооруженный человек.

К учебному заведению съехались экипажи всех экстренных служб.

«Студенты Политехнического колледжа были эвакуированы во время занятий для проверки тревожного сообщения.  Директор вызвал полицию, здание исследуется кинологами», – сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Как стало известно агентству, проверка окончена, сообщение вновь оказалось фейком. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти автора ложной информации.

#Набережные Челны #эвакуация #политехнический колледж
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