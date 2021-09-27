В Челнах экстренные службы проверили политехнический колледж из-за тревожного сообщения

Как стало известно агентству, в Набережных Челнах поступило сообщение о том, что в городском политехническом колледже якобы находится опасный вооруженный человек.

К учебному заведению съехались экипажи всех экстренных служб.

«Студенты Политехнического колледжа были эвакуированы во время занятий для проверки тревожного сообщения. Директор вызвал полицию, здание исследуется кинологами», – сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Как стало известно агентству, проверка окончена, сообщение вновь оказалось фейком. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти автора ложной информации.