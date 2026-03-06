news_header_top
Происшествия 6 марта 2026 14:23

В Челнах экс-сотрудник правоохранительных органов предстанет перед судом за мошенничество

В Набережных Челнах завершили расследование дела о мошенничестве. Перед судом предстанет 36‑летний местный житель, ранее работавший в правоохранительных органах, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, летом 2024 года он узнал, что у его знакомого на работе украли деньги и товары. Мужчина убедил знакомого, что может «помочь» наказать виновного. Для этого якобы нужно передать через него 100 тысяч рублей сотрудникам полиции.

Бизнесмен поверил, написал заявление в полицию и передал деньги. Однако экс-полицейский присвоил их себе. Следствие собрало достаточные доказательства, и дело передано в суд для рассмотрения.

#Уголовное дело #Набережные Челны #антикоррупция
Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

