В Челнах двухлетняя девочка выпала с балкона четвертого этажа

Двухлетняя малышка была обнаружена накануне вечером у одного из домов поселка ГЭС.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, по предварительным данным, пока родители были на кухне, двухлетняя девочка вышла на балкон, сделала себе импровизированную лестницу и решила посмотреть вниз. В какой-то момент ребенок сорвался с высоты четвертого этажа и упал.

Малышку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и параорбитальной гематомой госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

