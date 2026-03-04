В Челнах двоих подростков задержали за угон «девятки»

В Набережных Челнах задержаны двое 15-летних подростков, которых подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В полицию 25 февраля обратился 23-летний владелец автомобиля. Угон заметил его сосед: ночью он увидел, как двое подростков выталкивают «девятку» из сугроба. На вопрос, что происходит, они ответили, что якобы купили авто у хозяина. Заподозрив обман, мужчина разбудил соседа и выяснил, что тот ничего не продавал.

Машину нашли недалеко от дома – она была исправна. Подростков быстро установили и задержали. По их словам, автомобиль стоял открытым, с ключом в замке зажигания и документами в салоне, чем они и воспользовались.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Один из подростков ранее уже привлекался к ответственности за мошенничество. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.